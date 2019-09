Elu „Praegu saavad liiga noored inimesed õiguse minna vanaduspensionile." Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

INIMENE ÕPIB KOGU ELU: Vanem inimene tahab õppimisel samasugust toetavat suhtumist ja keskkonda nagu lapski. Teda peab ka keegi tagant susima. Foto: Vida Press

„Täies elujõus inimestele on antud õigus vanaduspensionile – paljud ei lähe ju praegu pensionile pelgalt seetõttu, et ei jaksa tööd teha,“ arutleb Tiina Tambaum. Ta on haridusgerontoloog ehk teadlane, kes uurib vananemise seoseid töö- ja õpivõimega. Tambaum teab, et vanemal inimesel käib nii õppimine kui ka töötamine veidi aeglasemalt kui esmakursuslasel, aga õpitu langeb ajus juba ees olevate teadmiste sekka ja on seetõttu efektiivsemalt kasutatav. Ning staažikas töötaja teab nippe, mida noorem kolleeg ei saagi teada.