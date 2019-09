Põhineb tõsielul – kuidas vahet teha, kas päris elu või reklaamitrikk? 

„Põhineb tõsielul“ on fraas, mille kasutamine on libedale jääle astumine. Tavaliselt kasutatakse seda üllal eesmärgil, et vaatajateni tuua lood, mida nemad ise pole läbi elanud. Vahel harvemini juhtub aga, et tegu on riukaliku reklaamitrikiga, umbes nagu veganikotletid. Aga kuidas vahet teha? Jagame filmid erinevatesse kategooriatesse.