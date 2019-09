Lepatriinu: „Mina ei suuda inimestega suhelda netis, seal läheb kõik nii pinnapealseks ära. Ma ei taha olla arvutis, ma oleksin pigem metsas puu all!“ 

Pinnapealsus ja mõttetühjus Lepatriinule (28) ei istu. Ei elus ega muusikas. Ta on isetahtsi vanamoodne ja veendunud, et tehnoloogia areng on inimeste mõtlemis- ja süvenemisvõimele hoobi andnud. „Tehnoloogia tapab ja see on kurb,“ lausub ta. „Inimesi hinnatakse ju selle järgi, mis pildid netist paistavad, kui paned nime Google’isse. See, millisena inimene ennast Instagramis presenteerib, ongi see, mida maailm näeb. See on ju ainult kest!“