Suur sügise armuhoroskoop: Sõnni ootavad erootilised seiklused, Neitsit sulnis armuharmoonia 

Astroloog Athena Perrakis nentis väljaandele Bustle.com, et Päikese liikumine Neitsi märgist Kaaludesse aitab kõigi sodiaagimärkide esindajatel oma ellu tasakaalu tuua. Võid küll tunda, et kõik su algatused lähevad luhta, kuid peaasi, et liiguksid stoiliselt eesmärkide poole. „Sügisene pööripäev kutsub meid tasakaalustama oma elu valguse ja varju, rõõmu ja kurbuse, lõõgastuse ja rügamise vahel.“ Sügise algul tasub meenutada, millised eesmärgid me endale kevadisel pööripäeval – astroloogilise aasta alguses – seadsime. Nüüd on aeg toona mulda pistetud seemnetest saaki koguda.