Eesti poksistaarid lähevad omavahel lahingusse! 

Võitlusspordi Akadeemia korraldab mehe turniiriga võitlusspordiürituse The League



Hendrik, keda on The League’il oodata vastasteks?



Ei tahaks spekuleerida. Osalejad selguvad lähiajal. 77 kg kategooria on suure konkurentsiga nii siin, kui ka mujal maailmas. Eestis neid mehi jagub, edasine sõltub nende võistlusgraafikust ja valmisolekust.



Kui palju muutub valmistumine kergemaks, kui on teada, et vastased on Eestist?



Kohalikud fighter’id on küll mulle teada, olen mõnega võidelnud, treeningutel sparrinud ja kui pole, siis neid vähemalt võistlustules näinud. Kuid ei ütleks, et midagi kergem on. Kui minna mütsiga lööma, siis on läbikukkumine kerge tulema. Olen tähele pannud, et videosid võib palju õppida, aga iga konkreetse vastasega on erinev keemia kui tal teistega. Erinevad stiilid omavahel. Näiteks kui valmistusin Justin Dapi jaoks, nägin videost, et ta on kõva survega ja agressiivne, olin selleks valmis. Reaalsuses olin ikka mina selles rollis ja ta ainult taganes.



Kui palju see kergemaks teeb, et Maikel Astur siiski ei osale? Kui suur üllatus oli talle kaotada?



Kui meil matš oli, siis võistlusmomendis on asju, millele tähelepanu ei osanud pöörata. Üllatus oli siis, kui hiljem videot nägin. Kellel on huvi, saab selle mu Youtube’i kanalilt järele vaadata.