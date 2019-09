Sten Kohlmann | Muretsemiseks pole põhjust – Eesti rämpsfilmide tulevik on helge! 

Urmas E. Liivi „Kiirtee põrgusse“ jõuab kinno oktoobrikuus, mis on tegelikult suhteliselt varsti. Et mitte osta põrsast kotis, on paisatud internetti ka teose esimene treiler ning ma pean nüüd kohe esimese asjana tunnistama, et ei jõua ära oodata, mil saan esimeste inimeste seas pimedasse kinosaali tammuda. Põhjus on lihtne – see näeb absoluutselt kohutav välja!

Eks pigem ikka selle poolest, et näitlejate (ning siinkohal on selle sõna kasutamine paras loterii, sest on vana hea fifty-fifty võimalus, et kirjeldatakse hoopiski mõne muu eluvalla esindajat, kes kogemata siia filmi ära on eksinud) valik on seinast seina. Eks ikka selle tõttu, et ekraanile paisatakse ehmatavaid momente, mille õudusväärtus on 1-10 skaalal keskmiselt -17. Eks ikka seetõttu, et kõik näeb niivõrd halb välja. Aga see on okei.

Näha kurvahäälset Paljast Porgandit vanema daamile järgi jooksmas, karjumas „Dora, see on õudne, et nii juhtus!“ ning samal ajal kõigest väest teha nägu, et kohe-kohe hakkavad nendest ilusatest ümaratest silmadest jooksma pisarad, mis märgavad tee justkui oleks sellest üle käinud paduvihm… see kõik on nii-nii maagiline. Võin öelda, et neid pisaraid ei tulnud ning Porksi silmanurgad olid kuivemad kui publik Keeduse filmide esikatel. Aga ka see on okei!

Uitmõte – esimest korda treilerit vaadates klikkisin täiesti suvalisele hetkele klipi keskelt. Mulle vaatasid vastu pikad ja aeglased droonikaadrid - kodumaise filmitööstuse firmamärk! Tarantino näitab enda filmides alati paljaid jalgu, M. Night Shyamalan peab alati kõrvalrollis halvasti mängima, eestlane aga suuda montaažitoast enne väljuda, kui lindil pole vähemalt kolme minuti jagu viiulikääksutamise saatel üles võetud stseene Abja-Paluoja kaunitest metsadest! Ma ei jõua 18. oktoobrit ära oodata!