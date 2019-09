ÕL VIDEO | Selgeltnägijasaate inglitüdruk Enela: „Minu elus pole suurt pauku olnud – ei välguga pihta, ega õunaga pähe.“ 

Inglitüdruk Enela; Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim Foto: Tiina Kõrtsini

Enela (36) on noor ja andekas inglitüdruk, kelle tugev empaatiavõime aitab tunnetada ja tajuda märke. Enela teeb esoteerikamaailmas alles esimesi samme, aga koostöös oma õega on nad suutelised päris üllatavate tulemusteni jõudma. Enela on õrna hingega tundlik inglitüdruk, kes suhtub ümbritsevasse positiivselt ja kui olla tema suhtes avatud ja mõistev, siis saab see kuhjaga tasutud, sest nii võid sa saada enda kohta teada asju, millest sul aimugi polnud.