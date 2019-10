VIDEO | Selgeltnägijasaate tajuja Tiina: "Need politseinikud lihtsalt karjusid öösel mu voodi kõrval!"

Saa tuttavaks tänavuste ühe edukaima osalejaga, kelleks on energiate ja teispoolsusega suhtlev tajuja Tiina.

"Eesti selgeltnägijate tuleproov" - Tajuja Tiina Foto: Tiina Kõrtsini

Tajuja Tiina (63) töötab energiatega ja suhtleb teispoolsusega. Suure osa oma teadlikust elust õpetajaametit pidanud Tiina kuulub oma päritolult kuulsasse Taulide torupillidünastiasse. Kuid helin, mis teda terve ta teadliku elu on saatnud, on pigem esoteerikavaldkonda kuuluv. Nägemused ja ennustused tulevikust ehk märgid, on teda saatnud läbi lapsepõlve. Mida aeg edasi, seda selgemalt on ta neid märke lugema õppinud.

Tiina, räägi palun, kuidas saab õpetajast järsku selgeltnägija?

Jätame palun selle õpetajateema hekel välja.

Ma olen näinud ja tajunud asju juba lapsest saati. See tajumine, nägemine ja kuulmine pole juhtunud minuga üleöö. Olin kolmene või neljane, kui tajusin, et ma hõljun lae all. Seda juhtus hästi tihti. See oli nii hea tunne ja ma tahtsin seal kogu aeg olla. See oli esimene seisund või olek, mida laps ei oska lahti seletada.