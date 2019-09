FOTO | Vaata, millise koerustükiga Katrin Lusti lemmik hakkama sai! 

"Tegin siis investeeringu ja ostsin Kuzjale sametist uue koheva suure voodi. Mõtlesin, et selline asi kestab tal pikka aega. Tegin just silmad lahti ja mida ma siis näen. Suurest sametpadjast on kistud kõik kohevus välja ja ütleme nii, et padi on ise nii tükkideks, et seda pole näha. Mina uut voodit talle ei osta. Nüüd jääbki see nii!" kirjutab Lust pildi all.