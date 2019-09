Stallone 5. Rambo-filmist: „Sõdalane ei leia eales rahu.“ 

Milleks musklis Vietnami-veteran uuesti publiku ette tuua? "See sõdalane ei leia iial rahu," ütles 73aastane Stallone ajakirja Variety intervjuus. "Lihtsalt ei leia."

Kuid Stallone toonitab, et Rambo on järjest haavatavam. "Ta saab alati haiget, aga nüüd, kus ta vanemaks jääb, saab ta veelgi rohkem haiget."

Vanameistril on käsil ka uue Rocky filmi tegemine. Lisaks avaldab ta, et võib varsti Hiinas filmima hakata. "Supersaladus. Suur film," kinnitas Stallone, kelle sõnul hargneb tegevus Hongkongis ja tema tegelaskuju on ajast maha jäänud. "[Nutiassistent] Alexat ta raudselt ei kasutaks."