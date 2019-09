Madonna pakkus korvpallitähele lapse sigitamise eest 20 miljonit 

Lauljanna kurameeris Rodmaniga 1990. aastate keskel. Värvikas korvpalliäss rääkis raadiosaates "Breakfast Club", et Madonna soovis temalt kangesti last ning tema püüdis diiva soovi täita. "Ma üritasin!" kinnitas Rodman ning rääkis, kuidas ta kord sõitis kibekiiresti Las Vegasest New Yorki, sest Madonnal oli parajasti ovulatsioon. "Lubasin viie tunniga kohal olla. Madonna saatis mulle lennuki ja läksin lennuväljale. Lendasin kohale, tegin tema kodus, mis vaja, ja läksin tagasi lennuki peale."