Demi kahetseb, et ta Ashtonile meeldimise nimel grupiseksis osales 

Näitlejanna tahtis enda sõnul vaid endast 15 aastat nooremale mehele meele järele olla. Kuid nüüd tunneb Demi, et see oli viga, vahendab Radar Online.

Kui Demi oma noore abikaasa liistule tõmbas, kaitsnud too end omaaegsetele grupikatele viidates. "Ashton ütles, et kuna me olime oma suhtesse kolmanda osapoole sisse toonud, hägustas see piire ning õigustas teatud määral tema tegu," kirjutab Moore.