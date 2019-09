Eesti juurtega kirjanik Sofi Oksanen: „Olen vabatahtlikult lastetu.“ 

Eesti juurtega Sofi Oksaneni (42) kuuenda romaani „„Koirapuisto“ („Koerapark“) tegevus hargneb nii Ukrainas, Tallinnas kui ka Helsingis. Teose eestindus peaks tulevikus ilmuma kirjastuses Varrak.

„On huvitav, kuidas on saanud areneda meditsiinivaldkond, milles puudub ühtne rahvusvaheline regulatsioon. Naise õigus lapsele on võib-olla suuremaid õigusi, mis üldse olla saab. See võib olla suurem kui teise naise õigus oma kehale.“

Sofil endal lapsi pole. Emaks saamise tungi pole ta tundnud. Kuid kaheksa aastat tagasi oma kallima Juha Korhoneniga abielludes märkas ta, et emadust peetakse jätkuvalt naiseks olemise iseenesest mõistetavaks osaks. „Minu käest küsitakse pidevalt, millal ma lapsed saan. See algas, kui ma abiellusin. Ka üks raamatuvaldkonna töötaja ütles mulle siis, et kirjastaja hoolitseb nüüd kõige eest. Ta tahtis öelda, et võin nüüd hakata laste eest hoolitsema. Jäin hämmeldusest sõnatuks. Olin arvanud, et selles valdkonnas valitseb võrdsus.“