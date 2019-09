Taavi Libe ja Katariina Ratasepp: meie suhte toimimise aluseks on tasakaal 

Katariina on varem kinnitanud, et nad kolivad Taaviga kokku, kuid mis neid ühendab, selle avaldab ta alles nüüd. "Suhte toimimise hea alus on meievaheline tasakaal," ütleb Katariina Kroonikale.

Lisaks sellele, et Katariinat ja Taavit võib näha sama telekanali, TV3 eetris, on paar rajamas ka ühist kodu. Oma Kala­maja korteri on Katariina müüki pannud, sest see jäi perele väikseks.