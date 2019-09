Inimesed Eksmiss Eha Urbsalu kihlus Itaalias: olen leidnud enda kõrvale targa mehe! Kroonika , täna, 07:55 Jaga: M

Eha Urbsalu Foto: Stanislav Moshkov

Eksmiss Eha Urbsalu (47), kellest on saanud Hollywoodi staaride dublant ja kosmeetikafirma omanik, kihlus nädalapäevad tagasi maalilises Toscanas. "Nüüd ma saan väga hästi aru, miks see paik kõigile väga meeldib! Seal on nii ilus ja romantiline," kinnitab Eha Kroonikale.