Lapse õnn ja ema õnnetus: naabrite duši alla laulab Karl-Erik Taukar! 

„Olen juba päris mures, sest laps ei taha lasteaeda minna. Ta nimelt kardab, et just sel ajal lähebki Karl-Erik Taukar meie kõrvalkorterist välja. Tahab telefoniga teda pildistada ja autogrammi küsida. Sellest pole abi, et olen olukorda selgitanud. Meie kõrval elavad kaks noort kutti, kes duši all käies Taukarit fännavad ja täiest kõrist laulda üürgavad. Naabrite vannituba on just lapse toa kõrval. Üks neist kuttidest kõlab täitsa Taukari moodi küll. Aga kindlasti pole tegu laulja endaga. Laps aga usub järjekindlalt, et just staar ise on see, kes duši all meil kõrvalkorteris laulab,“ kurdab 39aastane Getter.

„Laps on suisa elevus ja ootab hommikut, et läbi seina laulmist kuulata. Sageli ta ärkabki selle laulu peale üles. Enamasti lauldakse Taukari viise just hommikuti. Olen lapsele ka näidanud, et kes meie naabrid on ja kõrvalkorteris laulavad, aga temal on silme ees ikkagi ainult televiisorist nähtud Taukar. Ma ei saa ju ka naabrite juurde tungida ja öelda, et näidake Taukar lapsele ette! Või tulge ja laulge mu lapsele tõestuseks, et tegu pole päris Taukariga.“

„Ega kogu see „nali“ on juba kodust ka kaugemale jõudnud. Laps räägib sugulastele, et meil on kõrvalkorteris tõeline staar. Ka lasteaias on ta oma rühma elevile ajanud. Tundub, et ei möödu enam päevagi, mil keegi meile külla ei tahaks tulla. Julgen pakkuda, et sagedad külalised on tingitud just laulva naabri tõttu, kes kõlab nagu Taukar."