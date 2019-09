Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eesti keel jäi ilma vorstitootla ja jooklata 

„Mulle näib, et uusi la-liitelisi sõnu on kasulik moodustada teisigi. Võõrkeelse sõna teater asemel võiks kasutada sõna näitla. Seda võiks kasutada ka näitelava asemel. Meeldiv sõna on joomla, mis ulukite suhtes tähendaks (meelis)joomakohta, inimeste suhtes aga alkohoolsete jookide joomise kohta, seega kõrtsi. Jookla võiks olla karastusjookide müümise või hoidmise koht. Elektrijaam võiks olla elektritootla. Üldse sobib sõna tootla paljudel juhtudel asendama sõnu vabrik ja tehas. Näiteks leivatootla, vorstitootla, limonaaditootla. Kui aga täiend märgib lähte- ehk toorainet, siis on otstarbekas asendada sõnad vabrik või tehas sõnaga töötla.“