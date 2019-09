Inimesed „Raimo Kangro sai hakkama nii majaehitamise kui ka aiatöödega, aga hingelt oli ta läbi ja lõhki muusik.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

LOODUSEGA SEOTUD: „Raimo võis nädalate kaupa rõõmsalt maja taga lepavõsa harvendada, kuid siis äkki muutus ta kinniseks ja tõsiseks – see tähendas, et kirjutamisaeg on kätte jõudnud,“ meenutab Raimo Kangroga peaaegu 28 aastat abielus olnud Leelo Tungal. Foto: Tiina Linno / Eesti Rahva Muuseum

„Küllap oli veidi salapärane ja samas vaoshoitud hääletoon see, mis mind Raimo juures kõige enam paelus. Raimo kinnitas hiljem, et ta olevat kohe teadnud, et mina olen tema jaoks see õige, aga mina ei osanud esimesel kohtumisel küll aimata, et meil seisab ees nii palju ühiseid aastaid ja ühiseid töid-tegemisi,“ meenutab kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal oma abikaasat, helilooja Raimo Kangrot, kel on 21. septembril 70. sünniaastapäev.