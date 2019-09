Baldwini naine on pärast kevadist traagikat taas rase 

35aastane Hilaria tunnistas Instagramis, et lapse tugevate südamelöökide nägemine ultraheliuuringus teeb talle pärast kevadist traagikat ülimalt rõõmu. Rasedus on küll alles algusjärgus, kuid Hilaria ja Alec (61) ei taha lapseootust varjata.

"Need esimesed kuud on väsimuse ja iivelduse tõttu karmid ning ma ei taha teha nägu, et tunnen end hästi," lisas joogatreenerist Hilaria. Ta palub, et ajakirjandus ei palkaks paparatsosid teda jälitama ega ostaks sõltumatutelt kõmupiltnikelt fotosid. "Tahan raseduse alguses rahulikuks jääda ning kaamerate eest põgenemine ei kuulu arsti korralduste hulka."