FOTO | Kuidas sobib? Blogija Paljas Porgand tegi jälle soengumuutuse 

Mullu novembris lõikas ta oma pikad juuksed õlgadeni. “Hea on saata vahepeal kõik vana ära. Ma tunnen, et mul on elus olnud nii palju muudatusi, aga juuksed hoiavad seda, mis möödas, alles. Juuksed on mul kasvanud ju väga pikalt, mu juuste alumine osa on elanud minuga raskeid aegu läbi, kui need maha lõikasin, siis ma tundsin, et nüüd ongi ainult puhas värske leht ja energia. Ilus ja naiselik on ka!” rääkis ta toona Õhtulehele.