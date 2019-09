Raimo Kägu Kristiina Ojulandist: ma ei suuda nii lähedast suhet enam pidada 

Kristiina Ojuland on Raimo Kägu elus juba pika vahemaa tõttu harv nähtus, kirjutab Kroonika. "Ma ei suuda nii lähedast suhet enam pidada," ohkab Raimo siiralt. "Olen ise nii intensiivne inimene. Vajan õhku ja ruumi. Aga mulle meeldivad endiselt naisterahvad," jätab ta otsad lahti, on tal siis Itaalias uus silmarõõm või suisa elukaaslane.

Aprillis Kroonikale antud intervjuus nimetas Raimo Kristiinat pruudiks. "Oleme koos olnud üheksateist aastat. Olime armukesed kümme aastat. Kui on suur arm, siis ollakse armukesed, edasi tuleb pruut, kes on ka nagu armuke, ja kui kodus on armuke, ei pea küla peal käima. Kui naine pruudiks enam ei sobi, tuleb leida teine pruut. Loodan, et pruudi staatus ei lõpegi. Minule meie elu meeldib."