Hatari: meil oleks suur au, kui Arvo Pärt koos meiega koori jaoks midagi looks 

Haraldsson ütleb Müürilehele, et Pärt on üks tema lemmikumaid heliloojaid. "Oleks imeline koos temaga midagi teha. Oleme koostööd teinud ühe islandi heliloojaga ja toona Reykjavíkis toimunud kontserdile kaasasime ka koori. Võib-olla, kui ma saadaksin Arvo Pärdile mõningaid meie tekstid…Meil oleks suur au, kui ta koos meiega koori jaoks midagi looks või hoopis midagi abstraktset – see ei pea olema lüüriline, tema vaba valik."