VIDEO | Ansambel Tankist avaldas maailma kõige hevima võrukeelse loo 

“Kuulsime Aapo Ilvest seda teksti eestikeelsena etlemas 2014. aastal Vikerraadio saates “Luulelahing” ja mõtlesime juba tollal, et need on pagana head sõnad raskelt astuva loo jaoks,” kirjeldab bänd laulu sündimist. Nad lisavad, et esialgu jäi mõte sahtlisse, aga kui ilmus samade sõnadega, ent ida-võru murdes ballaad Ilvese enese esituses, tärkas idee taas elule: “kui õige teeks tekstis pisimuudatused, vihjamaks meie veidi läänepoolsemale Võrumaa päritolule ja seeläbi ka murdekeele rikkalikele nüanssidele – ei räägi ju vahel naabertaludki täpselt samasugust võro kiilt.”