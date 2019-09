TIMMERI TAROSKOOP 23.–29. SEPTEMBER | Raha armastab Sõnne, Amburitel on maagiline nädal 

SÕNN möllab sel nädalal. Te napsate teiste eest parimad pakkumised, võidate töövestlustel ja panete endasse armuma kellegi teise elukaaslase. Ise tunnete end nagu Vanajumala selja taga, kõik sujub, raha armastab teid, ideed on lennukad, ametiredelil rühite üles. Te olete pidurdamatu. Mida te sööte? Tahaks ma küsida. Nädala teine pool toob meeletut kirge, aga see on salasuhe, no kellegi teise kaaslane! Te ei usalda seda inimest, te teate teda ammu, aga kirg on kirg!

AMBUR peab selleks nädalaks küll valmis olema. Maagiline nädal. Kõik müstilised asjad juhtuvad just teiega. Selle nimi on: magavale kassile jookseb hiir suhu. Te võite end koju lukustada, pidu tuleb teieni. Nädala algus toob mõnusa veiniõhtu, löök selja tagant! Te ei ole seda oodanud, aga teie unistuste kirg tabab teid sel hetkel kui te seda üldse ei oota. Salajane suhe, endast palju noorema inimesega. Targa inimesega. Ja see läheb järjest paremaks. Teid tababa tunne, et Jumal on oma pilgu nüüd teile suunanud.