Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rahahädas timukas kubernerilt raha nõudis 

„Kannan ette, et ma mitme karistuse eest tänase päevani veel midagi ei ole saanud,“ kirjutas timukas ja väitis, et tuleriidaks pidi ta isegi puud ja õled omal kulul muretsema. See juhtus siiski vaid ühel korral, kui Kuressaares pandi tuleriidale lapsetapjast naine.