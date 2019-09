ÜLLATUS! Aasta alguses laiali läinud The Ilves Sisters tuleb taas kokku 

Tšellisti Silvia Ilvese sõnul ei osanud õed omavahel lõpuks suhelda ning tema jaoks ammendus ansambel üsna ruttu, kuna ta õed polevat nii uuendusmeelsed kui tema. „Saan õdedega parem läbi, kui ansamblit ei eksisteeri enam ja perekond on tähtsaim,“ ütles ta toona.

Nüüd teatavad muusikutest õed Facebookis, et hakkavad taas koos kontserte andma. "Kõik on uus septembrikuus! Uudis kõigile, kellele The Ilves Sisters ja meie muusika korda läheb!

Ilus suvi seljataga ja puhanud tunne südames, sai ükspäev maha istutud ja pikalt-pikalt arutatud, kas, mida ja kuidas ning leidsime üheskoos, et soov koos musitseerida on tugevalt meisse juurdunud, repertuaar on meil niii ilus ning huvitavaid ideid jagus ka tulevikuks. Ehk me oleme tagasi!" rõõmustavad muusikud.

"Suur aitäh meie lähedaste julgustusele ja toetusele, ilma teieta ei jaksaks ega oleks me midagi! Hoidkem üksteist ja oma lähedasi, koos oleme me tugevad!" lisavad nad.