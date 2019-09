Laulja Aaron Carter ähvardab venna Nicki raseda naise ära tappa 

Lauren pole sündmusi veel kommenteerinud, ent Aaron Carter on lähenemiskeelust väga nördinud. „Ma ei soovi kellelegi kurja teha, eriti veel omaenda perekonnale,“ sõnas ta omapoolses pöördumises. „Ela hästi, Nick Carter. Meie suhted on elu lõpuni läbi,“ kirjutas kibestunud Aaron.

Nick Carter ja tema õde Angel otsustasid lähenemiskeelu ühiselt esitada. „Seoses Aaroni järjest murettekitavama käitumisega ning hiljutise ülestunnistusega, et tal on mõtted ja kavatsused tappa mu rase naine ja sündimata laps, ei jäänud [mul ja Angelil] muud üle kui võtta ette iga vähegi võimalik samm, et endid ja oma perekonda kaitsta. Me armastame oma venda ja loodame siiralt, et ta saab korralikku abi, mida ta väga vajab, enne kui tema enda või kellegi teisega midagi halba juhtub,“ seisab õe-venna avalikus kommentaaris.