GALERII | ANTI KOBIN: „Röövlit minus ei ole, aga masuurikat on kindlasti!“ 

Äsja esietendunud röövlimürglis on maske, muusikat ja mängurõõmu, hõiskeid ja hapukapsaid, pöörasust, paukseeni ja praevorste. Ja seda kõike just nii parasjagu, et igas vanuses saalis olijale korralik energiasüst anda. „Praevorstid ja hapukapsad mulle maitsevad!“ muheleb Anti Kobin, kes lavastuses pistab röövel Hotzenplotzina nahka kõik vanaema tehtud maitsva kraami.

Mängulust annab vaatajale vitamiinisüsti

Seda, kui palju lusti ja rõõmu on lavastus proovide ajal toonud, kinnitavad lisaks Antile ka lavastaja, teatri kunstiline juht Mirko Rajas (31) ning noored näitlejad – vanaema osa mängiv Getter Meresmaa (25) ja selgeltnägija proua Schlotterbecki kehastanud Doris Tislar (26). Veel mängivad tükis Mihkel Tikerpalu, Karl Sakrits ja Risto Vaidla.

„Proovis on juhtunud palju imesid,“ ütleb Mirko. „Kõik selle lavastuse laulud ja mängusituatsioonid on proovides sündinud. Mina lavastajana olen küll tundnud erksust ja elevust sellest, kuidas mõni laul, muusikaline koht või üleminek on tekkinud. Ime sünnib ja kõige suurem väljakutse on, kuidas seda pärast taastada ja hoida.“

