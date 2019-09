PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 21. september 

Võta midagi ette selleks, et vabaneda pingest, mida töised olukorrad ning teravad ütlemised sinusse on jätnud. Soovitav on füüsiline tegevus, eriti individuaalsed spordialad.

Sind kutsutakse külla või üritusele, kus on ka päris võõraid inimesi. Kui ka esmapilgul tunned, et ei viitsigi minna, tee seda ikka - võib oodata meeldiv üllatus.

Keegi su lähedastest tunneb suurt rõõmu, et sul on võimalik temaga koos aega veeta. See on väga õpetlik, sest kuigi tunned inimest aastaid, avastad temas palju uut.