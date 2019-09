PÄEVAHOROSKOOP: reede, 20. september 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Elu tundub ebaõiglane, sest paljud su ümber on juba nädalavahetuse lainel, sina aga oled täna suure tõenäosusega töökohustustega seotud. Tuleb kiirelt tegutseda.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui kellegi käitumine sind häirib, siis võta kätte ja ütle seda talle. Kui see ka pahatahtliku reaktsiooni kaasa toob, on see parem kui halva tunde endas hoidmine.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tunned, et pead halva mängu juures head nägu tegema. Miks? Kas kellelegi teisele meele järele olemine on sulle tõesti nii oluline, et sead oma soovid tagaplaanile.

Skorpion

24. oktoober – 21. november