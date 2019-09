„Rannamaja“ uue elaniku paturegister: öösel Solarise keskuses kolamine, vargused ja õpetaja peksmine  

Kohtus süüdistati teda ka varastamises - kui Tiido ise väitis Õhtulehele, et võttis Solarise keskuse Jaapani restorani kassast 200 eurot, siis kohtus selgus, et summaks oli hoopis 692,49 eurot. Samuti varastas Tiido 2016. aasta märtsis hotellis naise käekotist 200 eurot ning vastuvõtutoa seifist 70 eurot. Samuti selgus, et mees viibis 11. märtsi õhtul kokteilibaaris Butterfly Lounge, kus hakkas sööma oma kaasatoodud toitu. Klienditeenindajate palvele lahkuda hakkas Tiido ähvardama, et annab neile peksa. Lõpuks lõi ta üht teenindajat jalaga vastu jalga ja hammustas teist.