Zayn Maliki õde abiellus kohe pärast 17aastaseks saamist 

Daily Maili teatel abiellus Safaa oma kallima Martin Tiseriga esmaspäeval nende kodulinnas Bradfordis. Pulmatseremoonia järgis islami traditsioone. Pruudi ema Trisha avaldas Instagramis pulmafotod allkirjaga: "Mu tütretirtsu tähtis päev."

Daily Mail lisab, et Zayni pere elab endiselt tema sünnilinnas Bradfordis, kuhu ta neile pärast One Directioniga kuulsaks saamist maja ostis. Laulja toetab oma vanemaid ja õdesid rahaliselt. Kaks aastat tagasi avas ema Trisha vanemate tütarde abil ilusalongi, kuid see on nüüdseks uksed sulgenud.

Mulluses intervjuus rääkis Malik, et teda kasvatati küll islamiusus, kuid ta ei pea end enam moslemiks. "Ma ei usu, et vaja on süüa teatud liha, mille kohal on teatud viisil palvetatud. Ma ei usu, et vaja on viis korda päevas teatud keeles palvet lugeda," ütles laulja Briti Vogue'i intervjuus.

"Ma ei usu selliseid asju. Ma lihtsalt usun, et kui sa oled hea inimene, läheb kõik korda," rääkis Zayn ja toonitas, et tema meelest peaks usk olema inimese eraasi. "Ma usun, et jumal on olemas. Kas ma usun põrgut? Ei."