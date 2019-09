Alen Veziko räägib avalikult läbipõlemisest ja oma alkoholiprobleemist 

Seda ma ei mäleta kuidas esimest korda sellega kokku puutusin ja igapäeva elus ei pane ka seda tähele. Mingitel hetkedel ma lihtsalt tean, kui on ees ootamas keerulised situatsioonid või sündmused. Viimane kord oli selline olukord enne Armeenia mägedesse minekut. Teadsin, et tuleb raske ronimine. Samas teadsin ka, et olukord laheneb positiivselt.

Kui sa tahad elus midagi teha, siis ei tohi kuulata neid inimesi, kes toovad sulle tuhat põhjust miks see ei ole võimalik. Tuleb leida see üks inimene, kes ütleb: “Teeme ära!“. Kui mina alustasin oma muusikuteed ja rääkisin sellest kuidas ma tahan kirjutada oma muusikat ja laulda oma laule, siis minu kõrval olevad inimesed rääkisid, et sellel pole mõtet ja seda ei saa teha ja kes seda ikka kuulama hakkab, jne. Õnneks olen individualist ja jäärapäine isiksus, et teisi kuulata. Täna olen avaldanud kuus albumit enda kirjutatud muusikaga ja seitsmes on tulekul.

Teiseks heaks õppetunniks on olnud see, et ettevõtluses oled sina ise enda kõige parem ja usaldusväärsem äripartner. Sinu kõige lähedasemad ja paremad sõbrad võivad muutuda mõne euro pärast suurimateks vaenlasteks. Kadedusel on tohutult laastav jõud.