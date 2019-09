Soome laulja Kirka surma põhjus selgus alles nüüd 

Seni on avalikkusele teada vaid see, et Kirka tappis haigushoog, mis oli teda öösel kodus tabanud. Aasta pärast traagilist sündmust kinnitas Kirka vend Georgi ajakirjandusele, et lähedasi tabas Kirka surm nagu välk selgest taevast. Lauljal polnud mingit pikaajalist tõbe. "Sel juhul oleksin seda teadnud," ütles Georgi.

Pereliikmete leina kergendas veidi vaid teadmine, et Kirka ei pidanud piinlema. "Tean, et ta ei kannatanud ega tundnud valu. See oli talle suur õnnistus ning kena viis suremiseks. Lähedastele on muidugi kohutavalt raske, kui see nii ootamatult tuleb."