James Bondi pojast sirgus põrmustavalt nägus modell 

Iiri näitlejal on esimesest abielust Cassandra Harrisega poeg Sean. Lisaks lapsendas Brosnan ametlikult naise kaks last varasemast liidust. Pärast Cassandra vähisurma leidis Brosnan armastuse ajakirjanik Keely Shaye Smithi kujul. Nende vanem poeg Dylan on juba 22, noorem poeg Paris 18.