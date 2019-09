Inimesed „Doktor Who“ tähe pihtimus: „Olen anorektik.“ Triin Tael , täna, 19:41 Jaga: M

PEIDUS PIINAD: Christopher Eccleston 2005. aastal telesarjas „Doktor Who“. Nüüd tunnistab ta, et vaevles võtete ajal anoreksia käes. Foto: BBC / Ronald Grant Archive / Mar / Scanpix

Telesarjast „Doktor Who“ tuntud Christopher Eccleston on palju kordi tahtnud kõik südamelt ära rääkida. Et ta on eluaeg oma keha jälestanud. Et ta on anorektik. „Aga see jäi ikka mu rõvedaks saladuseks, sest ma olen pärit põhja poolt, ma olen mees ja ma olen töölisklassist.“ Nüüd räägib 55aastane Briti näitleja suu puhtaks.