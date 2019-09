Müstika NÕID HOIATAB SOOLAPUHUJATE EEST: mida rohkem raha küsib, seda rohkem lollitab Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

NÕIAKS PEAB ÕPPIMA: Liina rõhutab, et võimed võivad olla inimesele looduse poolt antud, aga nõiaks tuleb õppida. „Selgeltnägijad ei käi mitte võimeid õppimas, vaid nad õpivad oskusi ja teadmisi, kuidas oma võimeid kasutada,“ selgitab ta. „Vägi on teadmistes ja oskustes võimeid kasutada. Kui nõial on väge, aga teadmisi pole, siis võib ta palju kurja teha ja ei tea mis energiaid sinu sisse suunata, isegi kui ta kavatsused on head.“ Foto: Stanislav Moškov

„Suure osa ajast lapin inimesi, kes on ära lõhutud, tühjaks tehtud ja masendusse lükatud,“ räägib nõid Liina. „Nõiaturg“ olevat täis rahaahneid, käpardlikke, luuludes vaevlevaid ja vahel ka suisa pahatahtlikke tegijaid, kes inimesi tüssavad. „Tähelepanu, kallid inimesed! Igaüks, kes musta kleidi selga ja hundihamba kaela paneb, ei ole nõid!“ ütleb Liina.