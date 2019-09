PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 18. september 

Oled tubli olnud ja palju rabelenud, täna võid võtta juba üksjagu vabamalt. On võimalik oma asju sättida nii, et täna teed ainult seda, mida sulle tõesti väga meeldib teha.

Suhetes on pingeid, keerukam on läbi saada vastassoo esindajatega. Kui ringkonnas on keegi, kellega pidevalt hõõrumist ette tuleb, on aeg ta paika panna.