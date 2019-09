GALERII | Staarid prügimäel reaalsusega tutvumas: vähim, mis me teha saame, on sorteerida! 

„Ma aastaid kogun prügi eraldi, aga ei saa öelda, et ma oleks patust puhas nende aastate jooksul olnud,“ tunnistab Võigemast, et talgi lendavad vahel lihtsalt segaolmejäätmetesse. „Vähim, mis me teha saame on sorteerida oma prügi ja suhtuda sellesse kui ressurssi, mida saab uuesti kasutada.“

Räppar Henry Kõrvits ehk Genka tunnistab, et neil kodus tekitatakse suhteliselt palju prügi, kohati ehk isegi liiga palju. „Võrreldes millega? Kui ma käin maal ema juures ja vaatan, et tal on selline pisikene kilekott, kus sai on sees olnud, seal ämbris ja ta paneb sinna mingeid üksikuid asju,“ toob ta näite.

Juba aastaid on ta näiteks vaielnud sõpradega teemal, kas õunad tuleks panna poes kilekotti. „Mäletan, et sõber ütles, et mis sa räägid, sul ei ole veel lapsi. Kui kõik lapsed tahavad õuna, siis on maru raske, aga tegelikult ei ole! Sa paned ühe õuna peale selle kleepeka ja õunad korvi. Ongi korras!“ ei peaks tema arvates kindlasti selliseid asju kilekotti pakkima.

Pakendamise teemale mõtleb ka muusik Andres Kõpper iga kord, kui ta poes käib. „Aga üsna vähe saab laveerida seal. Tahes-tahtmata toidutööstus on enamasti selline, et suures osas peab toiduaineid ostma mingisuguses pakendis. Kui käia turul, siis seal justkui saad paljusid aineid osta pakendi vabalt aga seda harjumust ei ole veel nii tugevalt seest, et poodi või turule minnes võtaks kaasa siis eraldi pakendi,“ tõdeb muusik, kuid kiidab end, sest näiteks kodujuustu on ta korduvalt enda klaaspurki ostnud ja vahel ka juustu.

Prügisorteerimises on ta aga tubli. „Mul neli prügikasti – pakendid, olmeprügi, biolagunev ja siis paber ja papp. Kõige suurem hulk prügi, mis kodus tekib ongi biolagunev,“ sõnab Kõpper. Millal ta viimati poest kilekoti ostis, ta ei mäletagi.

Laulja Ott Lepland üritab prügi sorteerida igal võimalusel. Mis on tema kõige värskem harjumus, ta öelda ei oska, kuid ta nendib, et üha enam mõtleb ta toidupoodi minnes oma ostud läbi. „Mida sa sealt ostad ja kui palju, et ei teostaks seda ostu mõtlematult ja pärast ei liiguks see toidukraam sealt prügikasti. Ma olen hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida ma ostan, kui palju ma ostan ja kuidas see toit on pakendatud,“ selgitab muusik. „Kui sul on ikkagi puuvili tükeldatud ja pandud kuhugi plastpakendisse, siis see on tegelikult jabur, seda ei ole vaja,“ sõnab Lepland, lisades, et vajadusel suudavad ju kõik ise puuvilju hakkida.

Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet plaanib aga rõdule panna kompostri. „Saab näha, mis sellest saab,“ muigab ta. Prügisorteerimises on ta usin – eraldi lähevad biojäätmed, papp ja paber, klaas ja pakend. Pandipakend viiakse ära ja selle eest saavad lapsed kommiraha. „Siis jääbki üle segaolme, aga seda üritaks vähendada, sest tegelikult on loogika selles, et prügi eriti ei tekigi kui sa sorteerid, sest suurem osa on pakend. Kui seda natukene läbi loputada veega, siis see on väga hästi taaskasutatav.“