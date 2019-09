BBC ei vali eurolaulu enam rahvahääletusel ja telesõuga 

BBC kommertsharu BBC Studios loominguline juht Mel Balac nimetas BMGga sõlmitud lepingut Ühendkuningriigi pöördepunktiks Eurovisionil. "Loodame väga, et see tähendab põneva uue peatüki algust." Tänavune Briti eurolaulik, kohaliku talendisaate võitja Michael Rice, kelle taustalauljate seas oli Rootsi lauljanna (ja ühtlasi Eesti eurolaulik 2002) Sahlene, oli jäänud viimasele kohale.

BBC Newsi teatel oli BBC Studios uurinud koostöövõimalusi mitme plaadifirmaga, kuid langetanud otsuse BMG kasuks, kes on viimasel ajal toonud areenile Lewis Capaldi, George Ezra ja Jess Glynne'i. Firma on teinud koostööd ka Kylie Minogue'iga. BMG on BBC-ga ühel nõul, et laul peab olema laia rahvusvahelise kõlapinnaga ning artist kehastama Eurovisioni lauluvõistlusi vaimsust ja väärtusi. Seega loobub BBC eurolauliku valimisel otsesaatest ja -hääletusest, mis praegusel kujul on eetris olnud 2016. aastast.