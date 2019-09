Üritused Vau! Rootsis pürgib tuleva aasta Eurovisionile 2545 pala Toimetas Katharina Toomemets , täna, 10:48 Jaga: M

Rootsi mullune eurolaulja John Lundvik Foto: Jörgen Norkroos

Riikides üle maailma on käima läinud 2020. aasta Eurovisioni ettevalmistused ja paljudes maades on juba selge, mitu pala riigi esindajakoha nimel võistlustulle läheb. Ka "Eesti laulule" lugude esitamine on täies hoos ning mõned palad juba laekunudki.