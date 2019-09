Charli XCXi plaadil tegutseb lisaks Tommy Cashile teinegi eestlane! 

Tegu on umru nime all New Yorgis tegutseva muusikuga ja produtsendiga, kes lõi 2017. aastal laineid juba Charli XCXi mix-tape'il "Pop 2" oleva palaga "I Got It" (samal tape'il räppis ka Tommy palas "Delicious"). Suures Õunas sündinud umru tegelik nimi on Jaan Rothenberg - tema ema on Eestist pärit kunstnik Jaanika Peerna ning isa New Jersey Institute of Technology filosoofiaõppejõud David Rothenberg, kes on ühtlasi muusik.

"Hakkasime koos Charliga seda lugu New Yorgi korteri rangete mürapiirangute tõttu hästi vaikselt tegema," säutsub umru Twitteris. "Nii tore, et see albumile jõudis ja et vanakoolirefrään, mille seal lindistasime, on loo lõppversioonis alles."

Seda, et umru on muusikamaailmas tõusev täht, tõestab ka mullusügisene artikkel ajakirjas Paper Magazine. Väljaanne märkis, et muusikult on PC Musicu hõlja all ilmunud EP pealkirjaga "search results" (2018). Eesti juurtega umru on teinud koostööd ka Ameerika artisti Dorian Electraga.