Yoko Alender põles läbi: leppisin, et ka mina jään vahel haigeks, väsin ära ja vajan abi 

"Olen tänulik, et see juhtus ja ei tahaks minna tagasi eelnevasse aega. Mõistan enamvähem miks elasin seni nii ja miks nüüd sooviksin elada pigem nii ja naa. Lühidalt võtab muutuse kokku kujund, et viimased 20 aastat olen olnud justkui innukaks reisijaks kiirelt tuhiseva rongi peal, edaspidi sooviksin pigem vändata jalgrattaga, olla ise lenksu taga, valida suunda ja tempot, vahepeal maha tulla ja jalutada, kogeda vahetult ümbritsevat."