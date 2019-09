VIDEOINTERVJUU | Urmas Eero Liiv „Kuuuurija“ sünnist: esimese asjana ütlesin Lustile, et ta pea ära peseks! 

TV3 maja kukkus ehmatusest pikali, sest see saade on suhteliselt kallis. Öeldi, et see on mingi mõttetu karaoke laulmine. See on liiga kallis ja seda ei saa teha. Suur kolleegium tuli ukse taha, kes korrutas, et seda ei saa teha. Ma olin nii pissed off, aga ütlesin, et proovime vähemalt midagigi. Sel hetkel oli täielik TV3 madalseis. Kolleegium seisis ukse peal ja ütles resoluutse "ei". Siis ma vihaga juba kirjutasin Londonisse formaadiomanikele, et näed , ei saa, sest on liiga kallis. Sealt tuli vastus, et kui meie ei saa, siis läheb see Kanal 2-le. Peale seda öeldi TV3-s kohe, et peab ära tegema.