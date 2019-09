Briti vanimad kaksikud pika elu saladusest: „Kõvasti õlut ja ei mingit seksi!“ 

Inglismaalt Birminghami lähedalt umbkaudu 40 000 elanikuga Tiptonist pärit ühemunakaksikud on alles paar kuud Facebookis figureerinud, kuid juba on neil üle 20 000 fänni. Tähtsamatesse sotsiaalmeediakanalitesse tegi Lili lapselapselaps neile konto suvise 95 aasta juubeli tähistamiseks: on ju tegu Suurbritannia vanimate kaksikutega. Birminghamis sündinud, kuid suurema osa elust Tiptonis elanud leskprouad kuulutavad Facebooki enesetutvustuses, et nende lemmiksöök on kala krõbekartuliga ning lemmikjoogiks on Guinnessi õlu. „Ei mingit seksi ja küllaga õlut!“ prahvatasid sõsarad hiljutises ITV hommikusaates intervjueerija küsimuse peale, kuidas neil ikkagi on õnnestunud 95aastaseks elada.

Tegelikult on see lõmps: mõlemad õed on pikas ja õnnelikus abielus olnud. Dorise liit kestis 65 aastat, kuid lapsi ta ei saanud. Lilil on seevastu viis last, 13 lapselast ja 19 lapselapselast. Kaksikud elavad kõrvuti ja on vaatamata kõrgele vanusele äärmiselt iseseisvad. Nad armastavad käia poes, kinos, teatris, restoranis ja bingosaalis. „Tiptoni kaksikutel on nägu alati naerul!" kuulutab Lil & Dorise koduleht.

Sõsarad rääkisid hommikutelevisioonis, kuidas nad armastavad süüa toorvorstivõileibu. Kui saatejuhid Philip Schofield ja Holly Willoughby seda imeks panid, seletasid nad, et määrivad toorest vorstisisu leiva peale. „See on väga mõnus!“ Üks kaksikutest seletas, et lõikab vahel ka toorvorsti pooleks ja imeb mõlemad pooled tühjaks. Ikka toorelt, kinnitas ta. Toidumürgitus pole vintskeid prouasid kordagi tabanud.

Ühes Facebooki videos arvustavad staarkaksikud uusimat „Kiirete ja vihaste“ filmi. See on õeste populaarsemaid klippe. Filmi staari Jason Stathamit nimetasid Lil & Doris teleintervjuus fantastiliseks meheks ning viskasid nalja, et tahaksid temaga ühe öö koos veeta. Televaatajad olid sillas: paljud kirjutasid sotsiaalmeedias, et vahvatel kaksikutel võiks olla lausa isiklik telesaade. Teistes videotes katsetavad vanaprouad oma uusi Samsungi telefone ning proovivad Lili lapselapselapse pakutud kihisevat kommi. Nad kajastavad ka oma igapäevaelu: Facebookis on pilte, kuidas Lil & Doris poes käivad, koovad ja end toolijoogaga vormis hoiavad.