Olavi Pihlamägi pani poolsada aastat peetud ameti päevapealt maha 

OTSUSTAV LAHKUMINE: „See lihtsalt on nii, sest ma ei taha olla lõpuks nagu Kalevipoeg, kes astub jõkke, kus on oma mõõk ootamas,“ ütleb endine TTÜ kultuurikeskuse juht Olavi Pihlamägi. „Püüan ikka sest jõest üle hüpata.“ Foto: Stanislav Moškov

„See, et ma otsustasin tehnikaülikooli kultuurikeskuse juhi kohalt lahkumisel esmaspäeva kasuks (eile - toim), on selge – minul on täis 50 aastat kultuuritööd ja tehnikaülikool on viimast päeva 100aastane,“ muheleb Olavi Pihlamägi ning nimetab end rõõmsalt naerdes pensionäriks. „See mõte aga, et 70aastaselt tagasi tõmbuda, tuli mitu-mitu aastat tagasi, kui vaatasin, et meie vilistlaskollektiivid muutuvad raugalikuks – nii vanaks, et inimesed ei jaksa enam ise lavale tõusta. Tegu oli väga armsate inimestega, aga peab aru saama, et ülikooli nime all oleks vanurite kollektiivi lavale tõsta natuke naljakas.“