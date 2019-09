VIDEO | Silvia Ilves tegi „Troonide mängu“ tunnusmeloodiast enda versiooni 

Silvia ütleb, et mõned aastad tagasi avaldas 2cellos muusikavideo, mis on seriaali tunnusmeloodia ametlik muusikavideo. „Kuigi esimene hooaeg avaldati juba 2011. aastal, vaatasin eelmisel aastal koos oma tolleaegse elukaaslasega seitse hooaega korraga ära. Seriaal on võigas, vägivaldne, ebaõiglane ning tekitab kindlasti igas inimeses tugevaid emotsioone! Vaatasin seda öösiti une arvelt hommikutundideni, olin täielikus sõltuvuses. Kes on seda vaadanud, teab, millest räägin!“

Silvia ütleb, et soov muusikavideoks tekkis aasta alguses, kui oli „Troonide mängu“ fännina ära vaadanud ka kaheksanda hooaja. „Tegelikult kiindusin kõigepealt selle soundtrack’i. Seriaali muusika on lihtsalt nii geniaalselt kirjutatud, et ka pärast sajandat korda viimase peameloodia kuulamist jääb sisse ikkagi võimas tunne. Muusikavideo eesmärk on puhtalt isiklik soov seda geniaalset lugu mängida ja esitan seda endiselt lavadel, publik lihtsalt nõuab seda,“ räägib ta.

Lugu sai salvestatud varakevadel ning Silvia on kõik tšellopartiid ise sisse mänginud. „Muusikavideo sai tehtud juunis Jägala joal sealse väge täis kose tõttu. Minu versioon „Troonide mängu“ teemast on täis mitmeid tšellopartiisid ja soovisin võtetele lisajõudu visuaalse efekti andmiseks. Neli noort kirglikku naistšellisti – Nora Reinsalu, Ann Kuut, Kärt Rannik ning Heidy-Heleen Trug olid rõõmuga valmis kampa lööma, mille eest olen tõesti tänulik! Meil on kurvastavalt vähe noori naistšelliste ning nende väheste seast leida neli tšellotüdrukut – mul vedas!“ rõõmustab Ilves.