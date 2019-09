Näosaate uus kohtunik Mart Juur: väga tore on olla väike osatäitja selles suures vaatemängus 

„Mulle väga meeldib see formaat, tegemist on suurepärase meelelahutusega. Saate uuendatud versioon aitab veelgi rohkem toredal meelelahutuslikul moel veelgi rohkem avastada ja esile tuua andekaid inimesi. Minu jaoks on sellel saatel ainult positiivsed küljed, seega mida siin ikka otsustada oli,“ sõnab Tanja. Koos temaga seavad end kohtunikepaneelis alaliselt sisse ka Mait Malmsten ja Mart Juur, neljas kohtunik on aga igas saates erinev.

Sel korral annavad saadetes hääli ainult kohtunikud ja Tanja ütleb, et sel hooajal saab kohtunikutöö olema palju tõsisem. „Kuna võitja saab auhinnaraha 10 000 eurot endale ja hääli annavad stuudiosaadetes vaid kohtunikud, on vastutus kordades suurem. Konkreetselt kellegi saatus sõltub ju meie hinnangutest,“ sõnab ta.

Varasematel hooaegadel oleme näinud nii imelisi täpseid jäljendusi kui ka pisarateni naerutavaid paroodiaid. Kumb kohtunike jaoks olulisem on – kas parodeerimine või jäljendamine? „See on väga raske küsimus,“ tunnistab Tanja. „Minul tuleb otsus kohapeal intuitiivselt – kas ma usun artisti või mitte. Vahel võidab mu südame väga täpne jäljendamine, vahel aga suurepärane parodeerimine ja iseloomulike joonte tabamine. Minu otsus sünnib kohapeal ja oluline on see, milline etteaste mulle kõige eredamalt meelde jääb ja mind liigutab.“

Ka Mart sõnab, et kindlat kriteeriumit selles osas on võimatu kehtestada. „Selline näosaade juba kord on – ühest küljest laulu- ja tantsusaade, teisest küljest naljasaade. Jäljendamine võib ka huvitav olla, aga eriti huvitavaks läheb asi ikka siis, kui esineja leiab üles iseloomulikud jooned või omadused, mida parodeerides tabad paroodiaobjekti olemust.“

Kindlaid artiste Tanja ega Mart välja ei oska tuua, keda kindlasti sel hooajal näha tahaks. „Ootan muidugi üllatusi, artiste keda pole veel tehtud. Eelnevatel hooaegadel on parodeeritud juba nii paljusid inimesi, aga alati saab neile läheneda ka teisest küljest,“ ütleb Tanja. „Mina tahan naerda, nutta, toredasti aega veeta, ootan häid vokaalseid esitusi ja suuri sõunumbreid.“ Mart usub, et parodeeritavatest puudust ei tule. „Loodan, et esinejad leiavad just need kõige huvitavamad ja naljakamad kohad igal loosiratta poolt ette antud karakteril üles.“

Tanja ja Mait on osalejatega juba ka katsetel kohtunud. „Teadsin paari nime juba varasemast ajast ja teadsin, et nad hästi laulavad ja liiguvad. Aga suureks üllatuseks olid täiesti tundmatud inimesed, kes tabasid väga hästi tämbreid ja oskasid laulda,“ kommenteerib Tanja. „Suure tantsu- ja sõunumbrite armastajana ootan väga tantsunumbreid, casting’ul jäi mulle juba üks neiu oma plastilisuse ja graatsiaga silma,“ ütleb ta.