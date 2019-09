Inimesed Sam Smith ei taha, et teda nimetataks meheks Toimetas Triin Tael , täna, 14:40 Jaga: M

Sam Smith Foto: Reuters/Scanpix

Briti laulja Sam Smith palub Instagramis, et fännid ei kasutaks tema puhul meessoo asesõna "he", vaid sootut mitmust "they". Ta on jõudnud aastatega järeldusele, et ta on mittebinaarse sooidenditeediga ehk siis ei tunne end ei mehe ega naisena.