Courtney Love väidab, et prints Andrew lootis tema kodus seksi leida 

Grungestaar Love avaldas oma 2007. aasta memuaarides "Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love" foto, kus ta Elizabeth II keskmise pojaga koos poseerib. Tema sõnul tutvustas neid teineteisele kurikuulus Jeffrey Epstein.

Courtney väidab, et 2000. aastal - kuus aastat pärast Cobaini enesetappu - ilmus prints kell üks öösel koos oma ihukaitsjaga tema Hollywoodi koju. Andrew olnud väga kelmikas tujus ning lootnud Los Angeleses lõbutseda, vahendab The Sun. Love'i aadressi olevat printsile andnud keegi ühine tuttav. Ühes intervjuus märkis lauljanna, et Andrew otsis tema kodust tibisid.

Love'i sõber pajatas The Sunile, et Courtney keetis Yorki hertsogile teed ja serveeris seda kannus, mille peal oli Elizabeth II nägu. Ajanud umbes kolmveerand tundi diivanil juttu, tegi Andrew minekut. The Suni allika kinnitusel seksuaalvahekorda ei toimunud.